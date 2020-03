Supermercati aperti o chiusi nel weekend? Alcune Regioni e città decidono autonomamente

Bonaccini chiude le attività produttive nella provincia di Rimini e anche alcune strade secondarie.

L'ordinanza del ministero della Salute che prevede la chiusura di tutti i parchi pubblici e altre misure un po' più restrittive rispetto a quelle del DPCM dell'11 marzo non ha soddisfatto tutti gli amministratori locali, che essendo alle prese con zone in gravi difficoltà, in cui il contagio sembra destinato a diffondersi, pretendono misure ancora più drastiche e allora provvedono da soli.

È il caso di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, già in grande difficoltà in zone come le province di Parma e Piacenza, che ora vede in situazione di emergenza anche la provincia di Rimini, per questo ha deciso di "chiuderla", prevedendo la sospensione della maggior parte delle attività economiche, il rafforzamento dello stop alle attività sociali e rivede anche la mobilità viaria per favorire i controlli, in particolare chiudendo alcune vie secondarie.

Il Veneto, invece, come abbiamo già visto, ha deciso di chiudere anche i supermercati e lasciare aperti solo farmacie, para farmacie ed edicole durante i weekend, lo stesso fa Iole Santelli in Calabria, dove c'è forte preoccupazione per l'incapacità di affrontare l'emergenza negli ospedali locali.

Anche Vincenzo De Luca, governatore della Campania, si è detto in disaccordo con il governo e pretende che si cominci a usare davvero il bastone con i cittadini disubbidienti, anche perché la sua regione sembra fortemente a rischio, viste le previsioni degli esperti.

In Piemonte il governatore Alberto Cirio ha chiesto insistentemente la chiusura dei parchi e ha scritto al Premier Conte dicendo che la situazione è drammatica perché in meno di tre giorni i casi di contagio raddoppieranno e non ci saranno posti a sufficienza in terapia intensiva.

A Roma, poi, la sindaca Virginia Raggi, oltre a mandare l'esercito per strada, ha anche firmato un'ordinanza con il divieto di frequentare le spiagge del litorale.