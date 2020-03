Salvini e Berlusconi: Mattarella convochi le opposizioni, governo non sottovaluti l'emergenza anche economica

Di Redazione Blogo.it domenica 22 marzo 2020

Salvini: non vorremmo che qualcuno sottovalutasse anche l'emergenza economica. Berlusconi: governo nega confronto

Le opposizioni chiedono all’unisono un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella, non soddisfatte delle misure economiche messe in campo dal governo fin qui contro l’emergenza coronavirus: "Chiediamo ufficialmente al presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite, vogliamo fortemente, con il cuore e con la testa, dare il nostro contributo".

Il leader della Lega Matteo Salvini, in un video su Facebook, dice: "Non vorremmo che qualcuno sottovalutasse anche l'emergenza economica, dopo aver sottovalutato quella sanitaria".

Gli fa eco il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi: "Come centrodestra chiediamo di essere ascoltati dal presidente della Repubblica. Forza Italia - ricorda Berlusconi - ha offerto collaborazione istituzionale ed è impegnata a dare il suo contributo al superamento della doppia emergenza, sanitaria ed economica. Il governo invece non ha sinora accettato un concreto confronto e non sembra voler tenere in considerazione le proposte moderate e approfondite del centrodestra".

All’unisono Salvini, Berlusconi e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, chiedono la "convocazione immediata e a oltranza delle Camere e possibilità di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica nei modi e nelle forme ritenute più opportune alla luce delle nuove regole. È fondamentale restituire al Parlamento la sua centralità affinché eserciti appieno i poteri affidatigli dalla Costituzione, legiferare e controllare l’attività del Governo".