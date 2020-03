Coronavirus, il bollettino dei denunciati: Viminale annuncia nuovo record

Di redazione Blogo.it domenica 22 marzo 2020

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, dall’11 marzo ad oggi sono in tutto 82.041 le persone denunciate, quasi 2.000 le dichiarazioni false

Nella giornata di sabato 21 marzo sono state 11.068 le persone denunciate per aver violato le misure di contenimento del contagio da coronavirus. Lo riferisce il Viminale, che puntualizza come in totale dall’11 marzo ad oggi siano 1.858.697 le persone controllate (208.053 solo ieri), con ben 82.041 denunciati, 1.943 per false dichiarazioni. Si tratta del nuovo record di denunce dall’inizio dell’emergenza, a conferma che per la maggioranza che rispetta le limitazioni, ci sono ancora tantissime persone che se ne infischiano.

Il Ministero dell’Interno, inoltre, annuncia che sabato sono state controllate 75.362 attività commerciali, con 142 esercenti denunciati e 20 attività sospese. Dall’11 al 21 marzo gli esercizi controllati sono stati in tutto 910.023, 2.119 i titolari denunciati.