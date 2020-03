Angela Merkel in quarantena: ha incontrato medico positivo al coronavirus

Di redazione Blogo.it domenica 22 marzo 2020

La cancelliera tedesca Angela Merkel è in quarantena: ha incontrato un medico risultato poi positivo al coronavirus

La cancelliera tedesca Angela Merkel finisce in quarantena: aveva incontrato un medico risultato poi positivo al test per il coronavirus. La notizia viene riferita dal portavoce della Merkel, che nei prossimi giorni sarà sottoposta a tampone e proseguirà a guidare il governo da casa per circa due settimane.

Nell’ultima conferenza stampa, la cancelliera tedesca aveva spiegato gli ultimi provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus: in Germania i contatti in pubblico sono possibili solo con una persona che non appartiene al proprio nucleo familiare e alla propria abitazione, oppure con persone che vivono nella stessa casa; nei luoghi pubblici i tedeschi sono invitati a mantenere 1,5 metri di distanza, meglio se 2. La Merkel ha sottolineato che non si tratti di consigli, bensì di regole poiché "la polizia e gli addetti all'ordine pubblico sorveglieranno il rispetto delle regole, e le violazioni verranno sanzionate".