Coronavirus: Conte firma il nuovo decreto, sarà operativo entro il 25 marzo

Di Redazione Blogo.it domenica 22 marzo 2020

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che dispone misure ancora più restrittive per l’emergenza coronavirus

Il premier Giuseppe Conte annuncia di aver firmato il nuovo Dpcm che contiene le misure ulteriormente restrittive per provare a contenere il coronavirus. Le aziende interessate hanno sostanzialmente tempo fino a mercoledì 25 marzo per adeguarsi: "Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto - si legge nel decreto ministeriale - completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza".

Dopo l’annuncio di ieri sera, dunque, il presidente del Consiglio di è preso quasi un altro giorno intero per la firma sulla versione definitiva della nuova legge che ha sollevato perplessità da Confindustria e dai sindacati. All’interno del testo si legge che le aziende le cui attività vengono sospese, "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", il cosiddetto smart working. "Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020", prosegue il decreto ministeriale.

Insomma, misure che non cancellano quelle emanate in precedenza, ma vi si affiancano per un’ulteriore stretta necessaria per contenere i contagi, anche se il bollettino odierno presenta dati per fortuna in leggere controtendenza. L’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte sono in tutto 80, tra le quali figurano le attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti, ai portieri nei condomini. Come anticipato da Conte, continuerà a funzionare l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e quelli dei call center. La lista potrebbe subire modifiche con decreto del Mise una volta sentito il Mef.