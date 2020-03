Patuanelli: "Restano aperte solo il 35% delle attività. Non abbiamo ceduto agli industriali"

Il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha rilasciato un'intervista pubblicata oggi da Repubblica nella quale parla del nuovo decreto annunciato nella tarda serata di sabato dal Premier Giuseppe Conte, ma che diventa operativo solo da mercoledì 25 marzo. Il ministro del MoVimento 5 Stelle spiega:

Patuanelli sostiene anche che il governo non ha ceduto alle pressioni di Confindustria "anche perché c’è un grandissimo senso di responsabilità di tutti i settori produttivi e dei singoli imprenditori". Poi spiega quali sono i settori che chiudono e quelli che restano aperti:

"Chiude tutta la metallurgia, tutta la fabbricazione di prodotti di metallo. Della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica — che conta 24 codici — ne resta aperto solo uno. Resteranno aperte il 35% circa delle attività. Per quanto non ci sia una curva così ripida come quella della Lombardia in altre regioni, per evitare di avere picchi di crescita è necessario agire ovunque"