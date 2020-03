Scontro Sicilia-Calabria: assaltati gli imbarchi per Messina. Musumeci: "Non siamo carne da macello"

L'annuncio dell'ordinanza che vieta gli spostamenti da un comune all'altro e i provvedimenti della governatrice della Calabria che, di fatto, chiudono la regione, hanno provocato ieri sera un assalto agli imbarcaderi: centinaia di auto provenienti dal Nord hanno tentato di raggiungere la Sicilia prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Questo ha scatenato l'ira del Presidente della Sicilia Nello Musumeci, che a mezzanotte ha scritto sulle sue pagine social:

"Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C'è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce"