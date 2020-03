#AllYouCanTreat: la raccolta fondi di Triboo per Humanitas

Di Redazione Blogo.it lunedì 23 marzo 2020

La raccolta su www.gofundme.com/f/allyoucantreat.

Il Gruppo Triboo vuole manifestare la sua vicinanza a tutti gli operatori sanitari che sono impegnati nella lotta contro il coronavirus Covid-19 e per questo motivo ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe che è dedicata ai medici, gli infermieri e i ricercatori degli ospedali Humanitas.

Le donazioni possono essere fatte da chiunque e di qualunque somma attraverso il sito GoFundMe, vi basta seguire il link https://www.gofundme.com/f/allyoucantreat e fare la vostra offerta. I fondi raccolti serviranno a comprare materiali e attrezzature necessarie per rafforzare le terapie intensive.

In particolare, saranno acquistati: tute, mascherine, camici e altri dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari; ventilatori polmonari; sistemi di monitoraggio; telemetrie. Sono tutti strumenti indispensabili per chi è in terapia intensiva. Tutti insieme è possibile garantire le cure a chi ne ha bisogno e sconfiggere il covid-19 che sta martoriando l'Italia.