Coronavirus, Angela Merkel negativa al primo test

Di Redazione Blogo.it lunedì 23 marzo 2020

Angela Merkel è negativa al primo test sul Covid-10. La cancelliera tedesca è nel suo appartamento a Berlino

Angela Merkel, messasi in auto-quarantena, è risultata negativa al primo test sul Covid-19. La Cancelliera tedesca nelle ultime ore si era isolata nel suo appartamento sull’Isola dei Musei, nel centro di Berlino, perché era stata a contatto con un medico che è risultato poi positivo al coronavirus.

"Il coronavirus si diffonde in Germania con preoccupante velocità" aveva ammesso la stessa Merkel in conferenza stampa dopo un vertice con i ministri presidenti dei Laender. Ora l’obiettivo è "ridurre i contatti al minimo assoluto per arrivare all'obiettivo vitale di rallentare la diffusione del coronavirus". Governo e Laender pensano a misure restrittive per almeno due settimane.

Nei luoghi pubblici va mantenuta una distanza "di almeno 1,5 metri, meglio ancora due metri" aveva aggiunto Merkel, precisando poi: "Sono regole non consigli, la polizia e gli addetti all’ordine pubblico controlleranno e le violazioni verranno sanzionate".

I casi totali registrati in Germania sono 24.873, con 2.500 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo il Centro coronavirus dell'Università John Hopkins. I decessi di persone positive ieri sono stati 10. Sono 94 in tutto i pazienti morti con coronavirus mentre i guariti sono 266.