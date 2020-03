Coronavirus, l'OMS avverte: "La pandemia sta accelerando"

Le dichiarazioni del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sullo stato attuale della pandemia di coronavirus COVID-19.

La pandemia di coronavirus COVID-19 sta accelerando. Ce lo dicono i dati che aumentano di giorno in giorno, ma oggi è arrivata anche la dichiarazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso di una conferenza stampa tenuta dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus:

Ghebreyesus ha spiegato che non bisogna soltanto difendersi, ma occorre anche attaccare:

L'OMS, riconoscendo le difficoltà di alcuni Paesi nell'affrontare questa emergenza, ha ribadito l'importanza fondamentale di prendersi cura dei medici e degli operatori sanitari, senza i quali non sarà possibile vincere questa battaglia:

Con l'occasione, sottolineando l'impegno della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nel razionalizzare e dare priorità all'utilizzo degli strumenti di protezione personale, Ghebreyesus ha ricordato che ad oggi non esistono delle terapie efficaci contro il COVID-19 e che l'utilizzo di farmaci e terapie non testate rischia di fare ancora più danni:

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K"-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH