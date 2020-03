Coronavirus, i chiarimenti del Viminale sugli spostamenti. Sì a spesa in altro comune se è più vicino

Di Redazione Blogo.it martedì 24 marzo 2020

In questi primi giorni le forze dell'ordine avevano dimostrato poca flessibilità...

Il capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi ha dovuto diramare una circolare con alcuni chiarimenti sull'ordinanza che vieta gli spostamenti da comune a comune, che ha già fatto parecchi danni a causa, nella maggior parte dei casi, del poco buonsenso dimostrato da parte delle stesse forze dell'ordine.

Nella circolare si spiega, in particolare che, fermo restando che gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, essi sono permessi anche da comune a comune se rivestono "carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere".

Poi nella circolare si fanno degli esempi concreti:

"Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune"

Questi due sono i punti che avevano dato più problemi in questi primi giorni di applicazione dell'ordinanza. Ci sono poi chiarimenti sulle aziende che possono restare aperte e che devono comunicare preventivamente al prefetto la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione della propria attività. Ma se sono attività finalizzate all'erogazione di un servizio pubblico essenziale questa comunicazione preventiva non è necessaria.

Al prefetto spetta una "valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni".