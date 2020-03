Coronavirus, il principe Carlo positivo

Di Redazione Blogo.it mercoledì 25 marzo 2020

Come il principe Carlo abbia preso il Covid-19 non è dato sapere: "Non è stato possibile stabilirlo. Ha lievi sintomi"

Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. 71 anni, erede al trono britannico, il principe del Galles ha lievi sintomi "ma rimane in buona salute".

A riportare la notizia è Clarence House, come riferisce la Bbc. La moglie di Carlo d'Inghilterra, Camilla Shand, duchessa di Cornovaglia, è invece risultata negativa al test. Entrambi sono in quarantena in Scozia, nella tenuta di Balmoral.

Come e dove il principe Carlo abbia preso il Covid-19 non è dato sapere: "Non è stato possibile stabilire da chi il principe abbia contratto il virus, visto l'alto numero di impegni pubblici condotti nelle recenti settimane" ha detto una portavoce.