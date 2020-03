Coronavirus, Fontana: "Non possiamo replicare modello cinese per i limiti della democrazia"

Di redazione Blogo.it mercoledì 25 marzo 2020

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di 'Storie italiane' su Rai 1: "C'è ancora troppa gente in giro", accusa

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, è stato ospite della trasmissione 'Storie italiane' su Rai 1. È stata l’occasione, per l’esponente della Lega, di lanciare l’ennesimo appello a restare a casa: "Quello che posso dire è che per le strade ci sono ancora troppe persone, un dato di fatto non supportato da analisi, ma da quello che vedo". Nonostante le limitazioni e le accortezze richieste dalle autorità, negli aeroporti lombardi si segnalano ancora assembramenti che pongono i viaggiatori a rischio contagi. "L'aeroporto di Linate è chiuso - prosegue Fontana - Malpensa è aperto e fino alla fine della scorsa settimana mi comunicavano di qualche problematica, ovvero che non ci fossero grandi controlli, gente ammassata in coda che non rispettava le distanze. Io conosco un amico che è sindacalista a Malpensa e mi avvertiva: ho chiesto di intervenire e credo che la situazione sia migliorata".

Fontana: "Un problema non poter applicare il modello cinese"

Insomma, secondo Fontana sarebbero necessari provvedimenti ancora più stringenti, magari come quelli stabiliti in Cina, ma in Italia non è possibile a causa dei “limiti” imposti dalla democrazia. "Purtroppo non riusciamo a fare un provvedimento rigorosissimo - insiste il presidente della Regione Lombardia - prendiamo provvedimenti semi-rigorosi, che aiutano ma rischiano di non essere utili per l'interruzione completa della circolazione totale del virus. Questo è un po' un problema, in Cina nessuno usciva di casa ma non possiamo assolutamente replicare quel modello, abbiamo i limiti di una democrazia".

Insomma, secondo Fontana il coronavirus sfrutta quelle libertà rimaste agli italiani dopo le restrizioni per circolare, seppur in minore misura. "Democrazia? Lo siamo da più di 70 anni e questo concetto è entrato a far parte delle nostre realtà e non siamo in grado di rinunciare completamente a questi diritti e valori che per noi sono totalmente irrinunciabili".