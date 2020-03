Coronavirus: Borrelli ha la febbre, stop conferenze stampa e nuovo tampone

Di Redazione Blogo.it mercoledì 25 marzo 2020

Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, sottoposto a nuovo tampone: ha la febbre e oggi non terrà la consueta conferenza stampa

Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, oggi non si presenterà in conferenza stampa alle 18:00 per leggere il bollettino quotidiano con i numeri dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, stamattina ha lamentato sintomi febbrili e per questo motivo è stato sottoposto a nuovo tampone, del quale si attende l’esito. Nei giorni scorsi, Borrelli era già stato sottoposto a test, che però aveva dato esito negativo.

La Protezione Civile ha già comunicato che "a causa di questa lieve indisposizione, a partire da oggi e fino a data da destinarsi la quotidiana conferenza stampa sull'emergenza coronavirus delle ore 18 è sospesa". In ogni caso, il Dipartimento "continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell'Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull'emergenza in atto". Insomma, oggi i dati su contagiati, guariti, ricoverati e quant’altro, saranno diffusi tramite comunicato stampa.