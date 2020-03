Coronavirus, De Luca: "Il Sud a un passo dal dramma". Emiliano: "Sto facendo il contrabbandiere per mascherine e ventilatori"

Di redazione Blogo.it mercoledì 25 marzo 2020

I governatori di Campania e Puglia sono molto preoccupati.

Nel Sud la bomba coronavirus non è esplosa, ma l'ansia dei Presidenti delle Regioni e anche dei cittadini continua a salire, consapevoli di non essere in grado di sopportare neanche la metà di quello che sta succedendo in Lombardia. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

"Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica. I prossimi dieci giorni saranno da noi un inferno. Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, al limite del sostenibile"

E ha aggiunto un po' di numeri:

"Zero ventilatori polmonari; zero mascherine P3; zero dispositivi medici di protezione. A fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla"

Lo stesso problema ce l'ha Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, che sui suoi canali social ha scritto: