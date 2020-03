Draghi: "Una profonda recessione è inevitabile". Monti: "Servirebbe lui come Premier per uscire dalla crisi"

Mario Draghi ha firmato un articolo sul Financial Times in cui parla della crisi economica innescata dal coronavirus Covid-19. L'ex Presidente della BCE ha scritto:

E ha aggiunto:

Draghi dà anche qualche indicazione su come affrontare la crisi:

"La sfida che affrontiamo riguarda il modo di agire con sufficiente forza e velocità per evitare che la recessione si trasformi in una prolungata depressione, resa più profonda da una sequenza di default che lascerebbero danni irreversibili. È chiaro che la risposta debba coinvolgere un significativo incremento del debito pubblico. Le perdite del settore privato - e il debito per colmare il gap - devono essere assorbite, in toto o in parte, dai bilanci pubblici. I livelli più alti di debito pubblico diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e sarà accompagnata dalla cancellazione del debito privato"