COVID-19, Angelo Borrelli negativo al tampone

Buone notizie per il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, costretto ieri a saltare la consueta conferenza stampa delle 18.00 a causa della febbre. Il tampone Rino-faringeo per la ricerca del COVID-19 ha dato esito negativo.

A titolo precauzionale Borrelli continuerà a rimanere a casa per tutto il decorso di questo stato influenzale, come confermato da una nota della Protezione Civile:

Il dott. Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi. Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà, come sempre, a garantire la massima operatività e a lavorare senza sosta sull’emergenza in atto.