Coronavirus, Renzi: "L'emergenza potrebbe durare mesi, forse anni"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sembra convinto che l'emergenza sanitaria legata all'epidemia di coronavirus COVID-19 potrebbe durare dei mesi, forse anni, almeno finché non verrà trovato un vaccino efficace da produrre su larga scala.

Intervenuto questa mattina a Radio Capital, l'ex Presidente del Consiglio conferma di aver messo da parte tutte le ostilità nei confronti dell'esecutivo di Giuseppe Conte:

Abbiamo il compito di affrontare una emergenza sanitaria che non dura una settimana, durerà mesi, forse qualche anno, finché il vaccino non produce effetti. Dobbiamo trovare il modo di convivere, non possiamo chiudere la gente in casa per mesi. [...] Oggi si deve stare tutti insieme. Prima del coronavirus c'era tensione con Conte, stavamo pensando a soluzioni alternative. Ora c'è da stare tutti insieme, tutti vanno sostenti e aiutati.