Veneto, Luca Zaia: "Sospendere in tutta Italia le norme sulla privacy"

Di redazione Blogo.it giovedì 26 marzo 2020

Il governatore del Veneto insiste sulla tracciabilità dei cittadini.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia anche oggi è tornato sull'idea di sospendere le norme sulla privacy in tutta Italia in modo da poter tracciare i cittadini come è stato fatto in Corea del Sud. Zaia ha detto:

"In questo Paese sono convinto che in questo momento bisognerebbe sospendere le norme sulla privacy e lasciare ai sistemi sanitari di essere un po' più liberi"

E ha aggiunto:

"Sulla tracciabilità abbiamo disponibilità anche da Israele per la verifica degli spostamenti con sistemi intelligenti. Il sistema migliore è puntare sul senso civico"

Zaia oggi ha parlato anche della notevole diminuzione del numero di cittadini che in questi giorni si stanno recando al Pronto Soccorso e ha detto:

"Abbiamo avuto un calo da 4.200 a poco più di un migliaio al giorno, i cittadini hanno capito che bisogna andare solo in caso di assoluta necessità"

Per quanto riguarda l'andamento dei contagi da coronavirus in Veneto ha spiegato:

"Siamo riusciti a frenare la curva dei contagi, ma purtroppo abbiamo i morti. L'isolamento di 17mila persone dà la misura del grande lavoro che stiamo facendo, l'effetto-tamponi"

Ancora una volta, poi, ha dato delle indicazioni ai corregionali su come affrontare questo periodo: