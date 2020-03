Ministra Azzolina: "L'anno scolastico è valido. Maturità con il solo presidente esterno"

Di redazione Blogo.it giovedì 26 marzo 2020

"Si tornerà a scuola se e quando, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie, le condizioni lo consentiranno".

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina oggi ha tenuto un'informativa al Senato per illustrare la situazione della scuola italiana in questo periodo in cui si è alle prese con l'emergenza coronavirus. Le scuole sono le prime a essere state chiuse e c'è forte preoccupazione su come possa essere concluso l'anno scolastico, soprattutto da chi dovrà sostenere gli esami.

La ministra però ha spiegato che prima di tutto che non si tornerà a scuola finché non sarà assolutamente sicuro farlo:

"Voglio ribadire, con chiarezza, un aspetto fondamentale. Si tornerà a scuola se e quando, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie, le condizioni lo consentiranno"

Ha detto però che l'anno scolastico 2019-2020 è da considerarsi valido:

"Una misura altamente significativa è quella che sancisce la conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020. L'articolo 32 del decreto-legge n. 9 recita: 'Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"

Azzolina ha anche fatto accenno agli esami di maturità illustrando quella che secondo lei potrebbe essere una valida soluzione:

"Il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato, ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall'altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell'intero percorso d'esame"

Intanto il ministero ha stanziato 85 milioni di euro per consentire alle scuole di dotarsi di tutti gli strumenti utili per l'e-learning e per aiutare anche gli studenti meno abbienti.