Coronavirus, Conte: rigettiamo bozza Consiglio Ue, servono strumenti nuovi | Parte la cabina di regia bipartisan

Di Redazione Blogo.it giovedì 26 marzo 2020

Il premier Giuseppe Conte concede all'Europa "10 giorni per battere un colpo"

Di fronte all’epidemia di coronavirus che ha investito il nostro Paese, il premier Giuseppe Conte concede all'Europa "10 giorni per battere un colpo" dopo aver rifiutato la bozza di conclusioni del Consiglio Ue.

Il governo alza la voce con Bruxelles, e se il Patto di stabilità è stato di fatto archiviato nel giro di un mese c’è ancora tanto da battagliare ai tavoli, ormai in videoconferenza, europei.

Al termine della riunione di oggi del Consiglio Ue sull’emergenza coronavirus, Conte ha fatto sapere di aver rifiutato "la bozza preparata, compresa l'eliminazione di qualsiasi riferimento al Mes", il Meccanismo di stabilità europeo che include il fondo salva Stati.

Palazzo Chigi, in merito all’ipotesi eurobond (ribattezzati anche coronabond) precisa che non c’è mai stata l’idea di una mutualizzazione del debito pubblico: "Ciascun Paese risponde per il proprio debito pubblico e continuerà a risponderne".

Il presidente del Consiglio, prosegue la nota "dà 10 giorni all'Europa per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo".



"Servono strumenti nuovi, è shock epocale". Perciò: "Occorre reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a reagire a una guerra che dobbiamo combattere insieme per vincerla quanto più rapidamente possibile".

Il premier si chiede: "Come si può pensare che siano adeguati a

questo shock simmetrico di così devastante impatto strumenti elaborati in passato, che sono stati costruiti per intervenire in caso di shock asimmetrici con riguardo a tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi?".

Il capo del governo apprezza le aperture "importanti" da parte di paesi come Francia, Lussemburgo, Portogallo, Irlanda e Grecia e insieme al premier spagnolo Sanchez dà l’ultimatum all’Ue: o batte un colpo o si fa da soli.

Intanto in Italia domani debutta la cabina di regia bipartisan contro il Covid-19. I capigruppo di maggioranza e opposizione di Camera e Senato si incontreranno domattina per la prima volta. "Noi andiamo a tavoli, tavolini, cabine e sedute spiritiche. Per ora abbiamo assistito solo a chiacchiere, mentre la gente a casa sta peggio" è stato il commento del leader leghista Matteo Salvini.