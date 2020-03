Coronavirus, positivo il premier britannico Boris Johnson (Video)

Il premier britannico è in auto-isolamento con sintomi al momento "leggeri"

Boris Johnson è risultato positivo al test per il coronavirus Covid-19. Il primo ministro inglese è in autoisolamento con sintomi al momento "leggeri" spiegano da Downing Street. Il tampone è stato eseguito ieri dal Servizio sanitario nazionale.

In un video-messaggio su Twitter Johnson ha detto che continuerà a seguire da casa il lavoro che si sta facendo per contenere i contagi nel Regno Unito: "Non c'è dubbio che io posso continuare grazie alla magia della moderna tecnologia a comunicare con tutta la mia squadra per guidare la lotta nazionale contro il coronavirus" ha aggiunto Johnson.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri