Scuola, la ministra Azzolina conferma: "Sicuramente proroga oltre il 3 aprile, la salute è prioritaria"

Di Redazione Blogo.it venerdì 27 marzo 2020

La Ministra Azzolina precisa: "Notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento"

La ministra dell’Istruzione Luciana Azzolina conferma che in merito all’emergenza coronavirus: "Sicuramente ci sarà una proroga: si andrà oltre la data del 3 aprile, l'obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando è stracerto e strasicuro che possono tornare: la salute è prioritaria".

Azzolina precisa: "Notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento, significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando e non è così. Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c'è alcun motivo per andare a luglio o agosto, le strutture scolastiche non sono idonee. Se è necessario lo si farà dopo".

La ministra, in quota Cinque Stelle, ieri aveva precisato che l'anno scolastico è valido e che per la maturità pensa all’ipotesi del solo presidente esterno con una commissione formata da soli membri interni.