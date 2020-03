Sergio Mattarella: "Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia"

Di Redazione Blogo.it venerdì 27 marzo 2020

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto nuovamente alla Nazione nel suo quarto discorso agli italiani durante questa emergenza senza precedenti causata dall'epidemia di coronavirus COVID-19:

Mi permetto nuovamente, care concittadine e cari concittadini, di rivolgermi a voi, nel corso di questa difficile emergenza, per condividere alcune riflessioni. Ne avverto il dovere.

La prima si traduce in un pensiero rivolto alle persone che hanno perso la vita a causa di questa epidemia; e ai loro familiari.

Il dolore del distacco è stato ingigantito dalla sofferenza di non poter essere loro vicini e dalla tristezza dell’impossibilità di celebrare, come dovuto, il commiato dalle comunità di cui erano parte. Comunità che sono duramente impoverite dalla loro scomparsa.

Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori – e in particolare la generazione più anziana - stanno pagando un prezzo altissimo.

Nelle ore in cui la Protezione Civile ha comunicato il bilancio più alto di vittime dall'inizio dell'epidemia di coronavirus COVID-19 in Italia e l'Europa non sembra trovare un accordo sugli eurobond, Mattarella ha voluto dimostrare la propria vicinanza ai cittadini italiani e rivolgere un pensiero alle vittime di questa pandemia:

Nel rinnovare il messaggio di unità e coesione già lanciato nelle ultime settimane, il Capo dello Stato ha voluto anche sottolineare come non sia il momento delle incertezze, riferendosi al mancato accordo sugli eurobond:

Molti Capi di Stato, d’Europa e non soltanto, hanno espresso la loro vicinanza all’Italia. Da diversi dei loro Stati sono giunti sostegni concreti. Tutti mi hanno detto che i loro Paesi hanno preso decisioni seguendo le scelte fatte in Italia in questa emergenza. Nell’Unione Europea la Banca Centrale e la Commissione, nei giorni scorsi, hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento Europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse.

Mattarella ha ringraziato anche i tantissimi cittadini impegnati in prima linea in questa emergenza senza precedenti: