Conte: "Europa si dimostri all'altezza", Gualtieri: "Von der Leyen ha sbagliato"

In una intervista alla Deutsche Presse-Agentur, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto sui coronabond:

Dimostrandosi dunque d'accordo con Paesi come Germania (il suo...) e Olanda, che sono contrari all'emissione di coronabond. Poi sul caso specifico dell'Italia ha aggiunto:

Oggi, durante la conferenza stampa tenuta per annunciare gli aiuti alle persone in difficoltà attraverso ingenti somme lasciate in gestione ai Comuni, il Premier Giuseppe Conte, che ha lanciato l'idea dei coronabond, e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hanno aspramente criticato le parole di von der Leyen.

Gualtieri ha detto:

Ancor più diretto è stato il Premier Conte, che ha detto:

E ha aggiunto:

"La Storia non avverte quando arriva, soprattutto con un'emergenza così inaudita. È uno shock simmetrico che riguarda tutti gli stati membri, non ce n'è uno esente. Si tratta di dimostrarsi adeguati a questa emergenza, l'Italia si sta dimostrando completamente consapevole della reazione comune che la Storia ci chiede di attuare. L'Europa deve dimostrare di essere all'altezza della chiamata della storia. Io non passerò alla Storia come colui che non si è reso responsabile di quello che andava fatto per i cittadini europei. Mi batterò fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultimo grammo di energia per ottenere una risposta europea forte, rigorosa e coesa"