Macron: "La Francia è al fianco dell'Italia. L'Europa non sia egoista. Draghi ha ragione"

Di redazione Blogo.it sabato 28 marzo 2020

Il Presidente francese ha rilasciato un'intervista ai quotidiani italiani.

Emmanuel Macron sta con l'Italia. Sono passati i tempi dei dissidi con il governo giallo-verde. Da quando Giuseppe Conte guida un nuovo governo è tornato il sereno e la Francia è pronta a sostenere il nostro Paese nella sua "battaglia" interna all'Unione Europea. Almeno secondo quanto il Presidente francese ha detto in una intervista rilasciata ad alcuni quotidiani italiani (Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa).

Macron ha detto:

"Con Giuseppe Conte, Pedro Sánchez e altri sei capi di Stato e di governo abbiamo indirizzato, prima del Consiglio, una lettera a Charles Michel per inviare un messaggio chiaro: non supereremo questa crisi senza una solidarietà europea forte, a livello sanitario e di bilancio. Questo è il punto di partenza. Gli strumenti vengono in seguito e dobbiamo essere aperti: può trattarsi di una capacità di indebitamento comune, oppure di un aumento del bilancio Ue per mettere un sostegno reale ai Paesi più colpiti da questa crisi"

E ha anche respinto l'idea di "un'Europa egoista e divisa". Macron ha aggiunto:

"Come Giuseppe Conte, non voglio un’Europa del minimo comune denominatore. Il momento è storico: la Francia si batterà per una Europa della solidarietà, della sovranità e dell’avvenire"

Macron ha anche condiviso quanto espresso dall'ex Presidente della BCE Mario Draghi:

"Ho letto con grande interesse l’intervento pubblicato da Mario Draghi questa settimana. Condivido la sua lettura della crisi e credo che dica esattamente questo: i governi nazionali devono agire senza limiti e la solidarietà europea deve fare la propria parte. Dice anche che l’Europa ha tutte le risorse per farcela, un sistema finanziario solido e un servizio pubblico di qualità. L’unica questione è la sua volontà di agire, di farlo insieme e di farlo velocemente: è per questo che lotto, con Giuseppe Conte in particolare"

Ma allo stesso tempo ha difeso l'attuale Presidente della BCE, la sua connazionale Christine Lagarde:

"La approvo e la sostengo. Gli annunci del 19 marzo erano coraggiosi e indispensabili. A che punto saremmo oggi se la BCE non avesse agito con così tanta forza? Questo dimostra anche una cosa: che quando l’Europa ha istituzioni forti e strumenti per agire, siamo tutti vincitori. È una delle lezioni che dobbiamo trarre per il dopo crisi"

Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che ora anche la Francia sta affrontando, Macron ha spiegato: