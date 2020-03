L'epidemiologo Lopalco: "Serve urgentemente un modello italiano per la riapertura"

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, che sta di fatto gestendo l'emergenza coronavirus in Puglia, era stato tra coloro che avevano criticato a caldo le dichiarazioni attribuite a Matteo Renzi sulla riapertura delle attività produttive in Italia. Poche ore dopo lo scienziato ha però corretto il titolo e su Facebook ha spiegato:

"Ha fatto oggi scalpore un'intervista in cui l'ex premier Matteo Renzi propone una riapertura di scuole e fabbriche il più veloce possibile. La reazione, mia come quella di altri, a questa affermazione è stata unanime: non si può fare senza rischiare una ripresa incontrollata dell'epidemia. Ma poiché i titoli dei giornali sono spesso fuorvianti ed in un tweet non è possibile articolare un pensiero, mi corre l'obbligo di approfondire la questione, oltre che la mia posizione. Il problema che pone Renzi è serio. La chiusura delle attività non può essere infinita sia perché i cittadini in casa non possono stare per mesi senza impazzire o ammalarsi, sia perché le attività produttive devono in qualche maniera ripartire altrimenti c'è chi si ammalerà di povertà. Ma per fare questo serve una strategia. Questa strategia è urgente"