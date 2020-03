Boccia: "Le Regioni da sole sarebbero collassate". Ma la Lombardia s'arrabbia: "Governo incapace"

Di redazione Blogo.it domenica 29 marzo 2020

Poi è arrivata anche la controreplica del ministro.

Oltre a rispondere a Matteo Renzi sulla riapertura delle attività, il ministro Francesco Boccia che si occupa degli affari regionali ha rilasciato anche una dichiarazione che ha innescato una polemica. Boccia, infatti, ha detto:

"Se l'autonomia è sussidiarietà è un conto, se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è 'no perché crolli'. Nessuna Regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte"

E sulle liti relative alla distribuzione di mascherine e ventilatori ha aggiunto:

"Se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi, anche abbastanza modesti e piccoli sui territori"

È arrivata immediatamente la replica di Davide Caparini, assessore lombardo al Bilancio, che è stata piuttosto piccata:

"Se contiamo i nostri morti è anche a causa di un governo che non ha fatto le zone rosse quando e dove gliele abbiamo chieste. Lo abbiamo chiesto con il supporto della scienza: abbiamo implorato di fare lo shutdown arrivato dopo due settimane. Ci siamo procurati tutto da soli: unità intensive, medici e dispositivi di protezione individuale"

Caparini poi ha anche aggiunto:

"Ci stiamo producendo le mascherine e ci siamo costruiti gli ospedali. A parte ad accogliere negli aeroporti le squadre di Cuba, Russia, Albania e Polonia arrivate grazie alle nostre relazioni internazionali e a Guido Bertolaso questo governo che ha fatto? Nulla. Adesso lavoriamo tutti a testa bassa, se il governo va in tv lo faccia per spiegare ciò che fa, non per polemizzare"

Anche la controreplica di Francesco Boccia è stata immediata: