Viminale: 49 hanno violato la quarantena. Attenzione alla truffa del "volantino"

Di redazione Blogo.it domenica 29 marzo 2020

Un volantino chiede di lasciare vuote le case in cui non si ha la residenza.

Il Ministero dell'Interno ha diffuso oggi una nota con i dati relativi alle verifiche che le forze di Polizia hanno effettuato in questi giorni fermando le persone che erano in giro e chiedendo loro l'autocertificazione, per controllare se fossero nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Nella nota del Viminale si legge che, complessivamente, dall'11 al 28 marzo 2020 sono state controllate 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali. Nella giornata di ieri sono state controllate 203.011 persone e 84.941 esercizi commerciali e attività, poi si legge:

"Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 4.942; le persone denunciate per false attestazioni nell'autodichiarazione sono 142 e quelle denunciate per violazione della quarantena 49. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 151; 22 i provvedimenti di chiusura delle attività"

Intanto la Polizia avverte i cittadini a stare attenti alle truffe. In particolare una truffa si basa sulla diffusione di un volantino apparentemente del ministero dell'Interno, con il quale si invitano le persone a lasciare libere le case in cui non hanno la residenza, ma sono solo domiciliate.

I primi volantini di questo tipo sono stati trovati in alcuni condomini di Roma e la Polizia ha pensato che si trattasse di un problema ben localizzato, ma poi hanno cominciato a spuntare anche in altri condomini e in altre città.

Probabilmente si tratta di malintenzionati che vogliono entrare nelle case fingendosi poliziotti e derubare i malcapitati. Per questo è bene continuare a informarsi attraverso i canali ufficiali e diffidare da eventuali volantini che si possono trovare in giro, anche nella propria cassetta della posta.