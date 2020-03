Toninelli: "Vogliamo introdurre il reddito di emergenza, nessuno rimanga indietro"

Di redazione Blogo.it domenica 29 marzo 2020

Il reddito di cittadinanza va avanti, ma viene affiancato dal reddito di emergenza.

L'ex ministro Danilo Toninelli è intervenuto al Tg2 per parlare delle misure prese dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Il senatore del MoVimento 5 Stelle ha poi pubblicato l'intervento che vedete nel video qui in alto e ha scritto:

"Il Coronavirus ci ha buttati in una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa. Questo governo si trova oggi a gestire un’emergenza che non si era mai verificata prima. Una situazione drammatica da cui usciremo tutti insieme, ma che certo in questo momento richiede a tutti un grande impegno. Ai nostri medici che stanno lavorando senza sosta. A cui va tutto il nostro ringraziamento, ma anche e soprattutto il nostro sostegno. A chi, costretto in casa, non può più lavorare. E sta perdendo dei soldi, tanti soldi"

Poi ha aggiunto:

"Ecco, stiamo cercando di fare il massimo. Stiamo cercando davvero di non lasciare indietro nessuno.

Stiamo muovendo 350 miliardi per lavoratori, famiglie e imprese. Stiamo potenziando la sanità per poter curare tutti quelli che si ammalano e ieri e’ stato aggiunto un importante tassello. In modo tempestivo il governo ha infatti risposto a un’altra emergenza: quella alimentare"

Infine ha parlato del reddito di emergenza: