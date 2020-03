Coronavirus, Conte a "El Pais": "Siamo nella fase più acuta dell'emergenza"

Di redazione Blogo.it lunedì 30 marzo 2020

Giuseppe Conte fa il punto della situazione sull'epidemia di coronavirus COVID-19 in Italia in un'intervista a El Pais e rinnova l'appello all'Unione Europea.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais" e fatto un punto della situazione sull'epidemia di coronavirus COVID-19 in Italia, da un lato per rilanciare un chiaro appello dall'UE, ma dall'altro anche per avvisare la Spagna, dove l'epidemia è esplosa con qualche giorno di ritardo rispetto all'Italia.

Ad oggi, ha spiegato Conte, stiamo vivendo la fase più acuta dell'emergenza ed è impossibile fare delle previsioni precise:

Gli esperti sono ancora cauti, ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco. Sabato abbiamo superato le 10mila vittime e questo ci fa molto male e dovrebbe allertare la comunità internazionale.

Nel precisare che in questo ore è difficile dire quando si potranno allentare le misure restrittive in vigore in Italia da ormai quasi un mese, Conte ha rinnovato l'appello all'Unione Europea: