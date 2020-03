Giuseppe Conte incontra Papa Francesco in Vaticano

Di redazione Blogo.it lunedì 30 marzo 2020

Primo incontro ufficiale tra Papa Francesco e il premier Giuseppe Conte dopo la formazione nel nuovo esecutivo. L'incontro si è svolto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico.

In piena emergenza sanitaria ed economica, con l'Italia in isolamento da tre settimane, oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Vaticano per una visita privata a Papa Francesco.

A renderlo noto è stata la sala stampa del Vaticano, che al momento non ha fornito ulteriori dettagli se non che l'incontro si è svolto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, ovviamente con tutte le misure precauzionali previste in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo.

L'ultimo incontro tra Papa Francesco e il premier Conte risale al 30 agosto 2019, pochi giorni prima della formazione del nuovo esecutivo dopo la crisi di governo aperta dall'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini in piena estate.