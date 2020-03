Nicola Zingaretti: "Ho passato brutte giornate, ma sono guarito dal coronavirus"

Di redazione Blogo.it lunedì 30 marzo 2020

E ora il segretario del PD è pronto a tornare in pista.

Il segretario del PD Nicola Zingaretti oggi è finalmente tornato in video sui suoi account social dopo alcuni giorni di assenza che aveva destato qualche preoccupazione, nonostante, anche se con brevi messaggi scritti, non abbia mai fatto mancare il suo commento alle vicende politiche di questo periodo. Zingaretti oggi in un video messaggio ha detto:

"Ciao a tutte e a tutti!

Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta.

Grazie a tutti gli operatori della sanità, a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia"

Poi ha aggiunto:

"Il mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l’hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura. Il mondo sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna e l’Italia è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare questa situazione con scelte molto radicali per la prima volta dal dopoguerra"

Infine ha fatto un nuovo appello all'unità: