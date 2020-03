Brusaferro (ISS): "Stiamo arrivando a una sorta di plateau: le misure stanno funzionando"

martedì 31 marzo 2020

Le valutazioni dell'Istituto Superiore della Sanità.

Il Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro ha tenuto oggi un punto stampa per spiegare ai giornalisti in che fase siamo attualmente nella lotta al coronavirus. In pratica siamo "nel picco", che più che altro, come aveva detto anche il virologo Fabrizio Pregliasco, è una sorta di collina, dunque non ha una "punta", ma è una sorta di "pianoro da cui dobbiamo ora discendere".

Brusaferro, infatti, ha spiegato alla stampa facendo vedere dei grafici:

"La curva ci mostra che sembra stiamo arrivando a una sorta di plateau, un dato che ci dimostra che le misure stanno funzionando. Declinandolo nelle tre aree, abbiamo quella a più alta circolazione al nord, una intermedia con alcune migliaia di casi e altre che sono con un numero contenuto di casi, a limitata circolazione"

E per plateau, appunto, si intende una fase in cui il picco si mantiene stabile per un certo periodo. Brusaferro ha poi aggiunto: