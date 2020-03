Coronavirus, Conte incontra le opposizioni in vista del decreto di aprile

Di redazione Blogo.it martedì 31 marzo 2020

Il premier Giuseppe Conte incontrerà a Palazzo Chigi i leader dell'opposizione per un confronto sul decreto di aprile per il sostegno all'economia.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso dell'informativa al Senato aveva promesso un maggiore coinvolgimento delle opposizioni nella stesura del nuovo decreto legato all'emergenza coronavirus COVID-19 e, a pochi giorni da quel discorso, un nuovo incontro è già stato convocato.

Domattina alle 9.30 Giuseppe Conte riceverà a Palazzo Chigi i leader dell'opposizione: Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia e Antonio Tajani in rappresentanza di Forza Italia.

Oggetto dell'incontro sarà la raccolta di proposte e suggerimenti da far poi confluire, in accordo con la maggioranza di governo, nel decreto di aprile per il sostegno all'economia ormai in ginocchio a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo da più di un mese a questa parte.