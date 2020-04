Coronavirus, Renzi presenta il decalogo per ripartire

Di redazione Blogo.it martedì 31 marzo 2020

Renzi torna alla carica per la ripartenza dell'Italia: "Dovremo convivere per mesi, forse anni, col COVID-19. Non possiamo restare chiusi in casa"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è già espresso nei giorni scorsi sulla riapertura dell'Italia appena possibile, ovviamente con criterio e con le dovute cautele, ma le sue parole sono state in parte fraintese. Oggi, quindi, Renzi ha voluto chiarire qual è la sua posizione, e quella di Italia Viva, sui prossimi passi che si potrebbero intraprendere in vista di un ritorno alla normalità se e quando ci saranno i presupposti.

Renzi su una cosa ha ragione: finché non ci sarà un vaccino non potremo mai dirci al riparo dal coronavirus COVID-19 e anche quando in Italia si potrà dire conclusa l'emergenza, e il virus inevitabilmente potrà continuare a circolare anche se in misura minore, saremo comunque circondati da Paesi in piena emergenza sanitaria, non soltanto in Europa dopo in molti Paesi il virus si è diffuso in ritardo rispetto all'Italia, ma anche in Paesi dell'Africa è decisamente più difficile adottare misure come quelle italiane.

L'OMS stima che ci vorranno almeno altri 18 mesi per avere un vaccino, a cui bisognerà inevitabilmente aggiungere le tempistiche per una distribuzione su larga scala. Questo significa, come sostiene Renzi, che "Dovremo convivere per mesi, forse anni, col COVID-19" e proprio per questo "non possiamo restare chiusi in casa per anni ma dobbiamo trovare un modo per uscire in sicurezza e lavorare rispettando le regole".

Per questo, oltre a gestire al massimo delle proprie potenzialità la situazione di emergenza, è necessario che si dedichi del tempo anche a capire come far ripartire, lentamente e con tutte le precauzioni del caso, il Paese. Si potrebbe istituire una task force che ipotizzi i possibili scenari e arrivi a delle linee guida o una timeline delle azioni da intraprendere.

Renzi ha stilato un decalogo per la ripartenza dell'Italia: