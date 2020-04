Conte: "Misure prorogate al 13 aprile, non possiamo ricominciare daccapo. Dopo emergenza la fase due"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 1 aprile 2020

Il premier Giuseppe Conte: "Non siamo nella condizione di alleviare i disagi, prorogate le misure di contenimento fino al 13 aprile"

Il governo non può allentare le misure restrittive, se ne riparlerà dopo il 13 aprile. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega: "Non siamo nella condizione di alleviare i disagi e quindi saranno prorogate le misure di contenimento fino al 13 aprile".

Conte annuncia di aver "appena firmato il Dpcm che proroga le misure" per poi proseguire: "Il nostro paese sta attraversando la fase acuta dell'emergenza, abbiamo superato 13.155 decessi, è una ferita che mai potremo sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive, di alleviare disagi e risparmiarvi i sacrifici. Si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive ma non siamo in condizione ancora di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa".

Il premier invita perciò "tutti a rispettare le regole di contenimento sociale" perché "non possiamo permetterci di ricominciare daccapo". Come già rimarcato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli tra Pasqua e Pasquetta le misure dovranno essere ugualmente e assolutamente rispettate. In un solo weekend si rischiano di vanificare i sacrifici di settimane.

Conte chiede a tutta la popolazione "un ulteriore sforzo. Lo so, non è facile, soprattutto con l'arrivo della solenne Pasqua, ma non posso dire quando si allenteranno le misure". Passata la "fase dell’emergenza" - aggiunge il premier - ci sarà la "fase due" che sarà quella della "convivenza con il virus" e poi "la terza fase" quella dell’uscita dall’emergenza stessa.

In merito alla passeggiata genitore-figlio Conte chiarisce: "Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio dei bambini. In fase di interpretazione abbiamo detto che se un genitore va a fare la spesa, si può consentire l'accompagno di un bambino. Ma questo non significa che si possa andare a spasso. Non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione e di guardia proprio ora che si vedono risultati positivi".

Quanto all’Ue: "Sono stato molto chiaro con gli omologhi europei. Visto che ci si affannava a parlare del Mes, ho detto che è inadeguato per questa emergenza. È nato per accompagnare singoli stati fuori da situazioni di tensione finanziaria, è nato per shock asimmetrici. Noi stiamo vivendo uno tsunami che non ha nulla a che fare con shock asimmetrici".

Tuttavia secondo il premier: "Se il Mes verrà snaturato e posto in un ampio pacchetto di ventagli, per cui i soldi vengano resi accessibili ai paesi senza condizionalità preventive o successive, può essere uno strumento per mettere in piedi una strategia europea articolata su tanti altri strumenti".