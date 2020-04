Papa Francesco: "Grazie al popolo italiano, benedico operai e impiegati"

Papa Francesco ha scritto una lettera a Enrico Pazzali, il Presidente della Fondazione Fiera Milano che due giorni fa ha inaugurato l'ospedale Covid a Milano. Nella missiva il Pontefice ha elogiato tutto il popolo italiano e ha scritto:

"La dedizione, la disponibilità a mettersi in gioco, l'impegno, il sacrificio e l'applicazione che sto constatando in tutto il popolo italiano, in mezzo al dolore, è motivo di consolazione, ringraziamento e speranza"