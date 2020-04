Coronavirus: Casellati dona 50mila euro a due ospedali

Di redazione Blogo.it venerdì 3 aprile 2020

La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, effettua due donazioni da 25mila euro ciascuna per l’emergenza coronavirus

Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, ha annunciato di aver donato 25mila euro all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 25mila euro all’Azienda Ospedaliera di Padova. Le somme, si legge nella nota della presidenza del Senato, sono il ricavato di iniziative benefiche promosse dalla stessa presidente Casellati.

"Un piccolo segnale di attenzione e di vicinanza alle due strutture - recita il comunicato - che fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, sono state impegnate per garantire assistenza alle prime comunità colpite dalla diffusione del virus".

Fico: "Coronabond strada giusta"

Ospite di Agorà, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dichiarato sull’emergenza coronavirus: "Meccanismi, debito e gli strumenti che conosciamo non servono all'Italia né a nessuno. Dobbiamo andare a una condivisione del debito, e i coronabond sono una strada giusta. L'Italia non deve mollare su questo: ne va del futuro dell'Ue. Se la Ue non sarà solidale oggi non lo sarà domani e non avrà senso. E sarà un problema per tutti".

Fico è soddisfatto per le prime misure di sostegno del governo Conte, anzi chiede che le stesse siano rafforzate: "Chi ora non lavora più e non ha alcuna entrata va aiutato come le famiglie che non hanno alcun tipo di reddito. I comuni hanno avuto 400 milioni per dei buoni spesa. Si deve continuare in questo modo, non lasciando sole le persone. Si deve fare sempre di più", conclude Fico.