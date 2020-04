Renzi infuriato: "Fake news sui miei figli, denuncio il vicino che ha fatto il video"

Di redazione Blogo.it venerdì 3 aprile 2020

In un video fatto girare su WhatsApp i figli giocano a pallavolo in giardino.

Matteo Renzi è molto arrabbiato perché contro di lui nelle ultime ore è stato fatto girare, soprattutto via WhatsApp, un video in cui si vedono i suoi figli giocare a pallavolo in giardino, ma il video è accompagnato da un pettegolezzo.

Il senatore è intervenuto oggi sulla questione attraverso i suoi canali social. Su Twitter ha scritto:

"Gira un video pieno di falsità sui miei figli. Una vergogna totale in cui si accusano i ragazzi di violare la quarantena insieme a loro amici. Una fake news galattica. Finché diffamano me, capisco. Ma i miei figli NO! Giù le mani dai miei figli: chiederò i danni in ogni sede"

Poi su Facebook ha spiegato meglio:

"Forse anche a voi è arrivato un video in cui si dice che io utilizzerei i mezzi della scorta per andare a prendere gli amici dei miei figli e far loro giocare le partite in barba alla quarantena violando le leggi e le regole"

E ha aggiunto:

"È l'ennesimo incredibile, vergognoso attacco che devo subire e che deve subire soprattutto la mia famiglia, poveretta, che non ha nessuna colpa se non quella di avermi tra i membri della famiglia stessa"

Poi precisa:

"Non c'è nessuna macchina che va a prendere la scorta, i figli degli amici... Vi rendete conto che enormità è? C'è un vicino di casa che sarà denunciato in sede civile e penale, che non soltanto vìola ogni tipo di regola registrando un video con minorenni in casa altrui, già questa è una cosa enorme, ma soprattutto dice falso quando dice che sono cinque persone amiche dei figli di Renzi"

E infine chiarisce: