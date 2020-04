Ministra Catalfo: "3 miliardi di reddito di emergenza. Platea di 3 milioni di italiani"

Di redazione Blogo.it venerdì 3 aprile 2020

La misura sarà contenuta nel prossimo decreto economico di aprile.

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato a Class Cnbc delle misure che saranno contenute nel decreto economico di aprile e ha detto che ci saranno circa 3 miliardi di euro da investire per il reddito di emergenza che interesserà una platea di circa tre milioni di italiani. La ministra infatti ha detto:

"C'è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa 3 milioni. Stiamo valutando la platea e l'impatto. Quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza, che le aiuterà in questo periodo anche di crisi economica"

In totale il pacchetto per gli ammortizzatori sociali sarà intorno ai 15 miliardi:

"Il pacchetto di misure per il lavoro peserà svariati miliardi. La cifra, rispetto al decreto precedente, potrebbe essere raddoppiata, se non anche di più, perché si è ampliata la chiusura delle attività. Per cui è chiaro che per tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese stiamo facendo questa previsione di ampliamento e rafforzamento importante degli ammortizzatori sociali"

Poi Catalfo ha aggiunto anche:

"Con questa emergenza abbiamo avuto l'opportunità, tra virgolette, di testare lo smart working, nelle aziende private così come nella Pubblica amministrazione. Abbiamo numeri importanti: più di un milione nel privato e più dell'80% nel settore pubblico stanno in questo momento lavorando in smart working"

Inoltre la ministra ha parlato del piano SURE annunciato dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e ha detto:

"Il piano SURE sicuramente è un aiuto, un primo passo che l'Europa sta mettendo in campo per il sostegno al reddito dei lavoratori. Sicuramente è una misura necessaria e importante"

La ministra Catalfo ha detto inoltre sull'Europa:

"Visto che ci troviamo in una situazione di emergenza straordinaria quasi fossimo nel dopoguerra, quello che bisogna fare è mettere insieme un pacchetto di strumenti che aiutino tutti i Paesi europei ad affrontare questa emergenza che non solo è sanitaria ma che ha anche un forte impatto sull'economia e sul mercato del lavoro"

E ha spiegato che questo aiuto "si potrebbe usare anche per integrare il sostegno che noi già abbiamo previsto nel decreto Cura Italia e che rafforzeremo nel prossimo decreto di aprile, anche per favorire l'occupazione".