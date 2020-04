Conte alle Regioni: "Il governo fa tanto per voi. Niente scontri. Continuiamo a lavorare insieme con correttezza"

Di redazione Blogo.it venerdì 3 aprile 2020

Il Premier ha parlato con i governatori in videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha tenuto stasera una videoconferenza con i Presidenti delle Regioni italiane e li ha invitati a "non alimentare scontri che non ci sono e non devono esserci" e a continuare a collaborare "con correttezza", sottolineando che il governo sta facendo tutto il possibile per ognuno di loro e per tutti i cittadini italiani in questa imprevedibile situazione di emergenza.

Secondo quanto appreso da fonti di Palazzo Chigi citate dalle agenzie di stampa, Conte ha detto:

"Ognuno di noi, ministri, governatori, a tutti i livelli istituzionali, sta dando il massimo con un obiettivo comune che è quello di salvare più vite possibili e mettere in sicurezza il nostro Paese. Questo ci unisce e dovrà continuare a unirci. Questo deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro"

E ha aggiunto: