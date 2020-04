Gentiloni: "In UE serve solidarietà economica e strategica"

Il Commissario UE agli Affari Economici Paolo Gentiloni ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt al quale ha parlato del ruolo dell'Unione Europea e dei singoli Stati nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ex Premier italiano ha detto:

E ha spiegato:

"La consapevolezza della necessità di solidarietà mi sembra crescere un po' di più ogni giorno. E questo va bene. Come ha affermato il cancelliere tedesco Angela Merkel, questa crisi è la peggiore dalla seconda guerra mondiale e non ci saranno né vincitori né perdenti della crisi in Europa. Ecco perché la solidarietà è importante. E questo prevede non solo l'aiuto assolutamente necessario nella cura dei malati, ma anche la solidarietà economica e strategica"