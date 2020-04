Trump: "Non credo che userò la mascherina. Misure restrittive? Decidano i governatori"

Donald Trump nel briefing quotidiano alla Casa Bianca ha affrontato il tema mascherine e ha detto:

"Il contagio da soggetti asintomatici è rilevante. I Centers for Disease Control and Prevention consigliano l'uso di mascherine non chirurgiche, è su base volontaria. Io non credo che lo farò"

Il Presidente Usa ha spiegato:

"Le mascherine chirurgiche servono agli operatori sanitari. L'uso di mascherine è su base volontaria, potete decidere di farlo o no. Io sceglierò probabilmente di non farlo. È solo una raccomandazione, su base volontaria"

Poi ha aggiunto:

"Io non lo farò, magari poi cambierò idea. Ma mi sento bene... È una raccomandazione... Non è indicata per presidenti, primi ministri, dittatori, re, regine... Non so, non mi ci vedo..."