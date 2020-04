Coronavirus, morto il poliziotto Guastamacchia. Era nella scorta di Conte

È morto a Roma, presso il Policlinico di Tor Vergata, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giorgio Guastamacchia, poliziotto di 52 anni che aveva fatto parte della scorta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei suoi predecessori. Si è spento a causa delle complicazioni di una polmonite da coronavirus. Si era ammalato a metà marzo e ora lascia la moglie e due figli.

Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, Guastamacchia non aveva avuto contatti diretti con il Premier Conte nelle settimane precedenti al ricovero e non aveva viaggiato sull'auto del Presidente del Consiglio.

Appena appresa la notizia della morte del poliziotto sono arrivati messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da parte del Capo della Polizia Franco Gabrielli, ma anche da parte di alcuni ex Premier. Paolo Gentiloni ha commentato:

Matteo Renzi, oggi fondatore di Italia Viva, ha scritto:

E l'ex portavoce e capo ufficio stampa di Renzi, Filippo Sensi, oggi deputato del PD, ha

"Dopo Paolo, Giorgio. Stavolta per il #coronavirus. Il dolore più acuto per tutta la squadra, per chi lo ha amato, per chi ha avuto il privilegio di averlo amico o anche semplicemente di conoscere il suo sorriso, l’ironia, il valore. Piango"