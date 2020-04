Coronavirus, obbligo di mascherine (o soluzioni alternative) all'aperto in tutta la Lombardia

Con un'ordinanza del 4 aprile 2020, il governatore della Lombardia rende obbligatorio in tutta la Regione indossare una protezione per naso e bocca quando si esce di casa.

A partire da domenica 5 aprile 2020 tutti i cittadini della Lombardia che saranno costretti ad uscire per le motivazioni esplicitate a più riprese dal governo avranno l'obbligo di indossare la mascherina.

Lo ha deciso oggi il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana firmando un'ordinanza che imporrà a tutti i cittadini della Lombardia che dovranno uscire ad usare una protezione su naso o bocca, mascherine o qualcosa di simile:

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nell'annunciare via Facebook la nuova ordinanza, che potete consultare integralmente a questo indirizzo, Fontana ha precisato:

Queste settimane di sacrifici stanno dando, in questi ultimi giorni, i risultati sperati. Proseguiamo. È il momento di tenere duro, di aumentare la prudenza, di mantenere i comportamenti rispettosi per noi stessi e per le persone che abbiamo intorno.