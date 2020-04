COVID-19 a Roma, Spallanzani: "Oggi i dimessi superano i nuovi positivi"

Di redazione Blogo.it domenica 5 aprile 2020

Segnali positivi in questa epidemia di coronavirus COVID-19 arrivano dall'ospedale Spallanzani di Roma. Ecco il bollettino del 5 aprile 2020.

Segnali positivi in questa epidemia di coronavirus COVID-19 arrivano dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove oggi per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero dei pazienti dimessi ha superato quello dei nuovi ricoverati per conoronavirus.

Ad oggi, lo conferma il bollettino n. 66 diffuso dallo Spallanzani, nella struttura si trovano 185 pazienti positivi al COVID-19, 19 dei quali necessitano di supporto respiratorio. La buona notizia, però, è che le dimissioni hanno toccato quota 207 e la struttura ha anticipato che nelle prossime ore sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

Per la prima volta si inverte il rapporto pazienti ricoverati COVID-19 positivi/Pazienti dimessi.

Questo non può ovviamente essere considerato come un segnale positivo per l'intera città di Roma e non può essere preso come scusa per allentare la presa, ma è certamente indicativo di come, seppur con molta fatica, si sta riuscendo a tenere sotto controllo l'epidemia a livello regionale.