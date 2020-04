Zingaretti da Fazio: "Serve un decreto per una 'Italia semplice' contro la burocrazia"

Il leader del PD ha parlato delle prossime fasi della lotta contro il coronavirus.

Il Presidente della Regione Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti questa sera è stato in collegamento con Fabio Fazio durante la puntata di "Che tempo che fa" su Raidue e ha parlato prima di tutto della sua personale esperienza con il coronavirus:

"Io sono stato in isolamento per 22 giorni, per 5-6 giorni non mi vergogno a dire che ho pensato che possa succedere di tutto. Per fortuna non ho mai avuto bisogno dell'ossigeno artificiale, quindi non ho vissuto la fase più drammatica, però sì, hai paura in quel momento, ma è il momento in cui bisogna combattere. Per questo bisogna ricordare che occorre continuare a rispettare le regole"

Fazio gli ha chiesto se ora invece di dire "ripartiamo" non sarebbe meglio dire "ricominciamo", ossia cominciamo un percorso diverso da prima e non lo riprendiamo da dove lo avevamo lasciato. Zingaretti ha risposto:

"Noi dovremo immaginare un nuovo modo di vita e non dobbiamo immaginarlo come un ritorno a un punto di partenza, ma come un percorso diverso. Con il distanziamento sociale dovremo convivere. Dovremo fare un patto tra noi italiani ed europei per non lasciare nessuno solo. Dovremo interloquire con la paura di un commerciante, un artigiano, un proprietario di un bar, che ha dovuto necessariamente chiudere per l'emergenza. In quelle famiglie non c'è solo la paura del virus, ma anche del futuro più immediato. Noi siamo stati la prima democrazia occidentale ad affrontare questa emergenza e abbiamo visto il nostro popolo comportarsi come non mai nella storia del dopoguerra"

Fazio ha detto che nella pratica dei soldi c'è bisogno subito e ha chiesto se c'è un modo pratico e immediato per non lasciare che la disperazione venga colta dalla criminalità o da altro? Zingaretti ha risposto:

"La priorità assoluta adesso è il decreto per le imprese e i mi auguro che ci siano norme che immediatamente introducano liquidità. Nel nostro piccolo nella Regione Lazio lo abbiamo fatto. Ora si è annunciato un decreto sul credito e uno sulla ripresa, io penso che il prossimo decreto, dopo Pasqua, dovrà essere sull'Italia semplice. E questo andrà affatto in concordia anche con chi ora non fa parte della maggioranza di governo. A me non interessa da dove viene un'idea, ma solo giudicarla se è positiva o negativa. La semplicità burocratica è una priorità per l'Italia della ricostruzione"

Fazio poi ha chiesto "chi deve gestire la politica sanitaria? Lo Stato o la Regione?" e Zingaretti ha detto:

"Io sono Presidente da 7 anni e tra pochi giorni esco dal commissariamento della sanità, perché 12 anni fa ci fu il crack. Io partirei dal concetto che bisogna garantire in tutta Italia i diritti costituzionali relativi alla salute. La grande questione è il coraggio di dire che dobbiamo investire sul pubblico. Abbiamo vissuto un rapporto con la gestione pubblica schizofrenico"

Zingaretti poi ha anche detto che occorre investire sulla qualità della pubblica amministrazione e svecchiarla. In seguito è stato affrontato un altro argomento, quello della tutela del lavoro nella fase di ripartenza:

"Il tema è la centralità del lavoro ed è un concetto molto netto. Quando sarà la fase della riapertura sarà prevedibile che tante persone non avranno più il lavoro, le PMI rischieranno di lasciare sole le persone. È importante dire subito che tutti avranno un contributo da parte dello Stato. Dopo l'aspetto sanitario questa è la priorità assoluta per dare alle persone la serenità di vivere tranquillamente"

