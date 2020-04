CdM licenzia il Decreto legge Scuola con le misure per finire l'anno

Di Redazione Blogo.it lunedì 6 aprile 2020

Dl scuola: nella bozza di decreto si parlava di ammissione per tutti alla Maturità e di esami con la sola prova orale

Il Consiglio dei ministri ha licenziato il decreto legge sulla Scuola contenente le misure per terminare l'anno ai tempi dell'emergenza Covid-19, battono le agenzie. Le stesse precisano che dopo l'approvazione del decreto, il Cdm è stato sospeso perché non tutti i nodi sono stati sciolti. Riprenderà nel pomeriggio.

Nella riunione di stamattina il governo avrebbe autorizzato tra l’altro qualcosa come 4.500 assunzioni nella scuola come richiesto dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. I nuovi posti andranno ad occupare almeno in parte le cattedre rimaste vuote a partire dalla scorsa estate per i pensionamenti con la cosiddetta quota 100.

Nella bozza del decreto si parlava di ammissione per tutti alla Maturità e di esami che sarebbero stati svolti solo con una prova orale in assenza di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020.

(in aggiornamento)