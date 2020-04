Coronavirus, OMS: "Le mascherine da sole non fermano la pandemia"

Di redazione Blogo.it lunedì 6 aprile 2020

Il direttore generale dell'OMS dedica l'ultima conferenza stampa all'utilizzo delle mascherine, precisando che non ci sono ancora delle certezze sulla loro efficacia in ogni circostanza.

Dopo settimane di intensa emergenza in Italia, da qualche ora si iniziano ad intravedere i primi segnali positivi e ora più che mai è necessario rispettare le misure restrittive fino a quando non si potrà dare il via libera alla cosiddetta fase 2, quella della convivenza col coronavirus COVID-19.

E mentre la Lombardia ha prontamente reso obbligatorio l'uso delle mascherine in pubblico e la Toscana si prepara a seguire quell'esempio con più criterio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa una precisazione che tutti dovrebbero tenere bene a mente: le mascherine da sole non possono fermare la pandemia.

Nel corso della conferenza stampa odierna presso la sede dell'OMS a Ginevra, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ribadito la necessità per tutti i Paesi di "continuare a trovare, testare, isolare e curare ogni caso e a rintracciare ogni contatto".

Oggi l'OMS dovrebbe diffondere nuove linee guide per l'utilizzo delle mascherine, ma già in conferenza stampa Ghebreyesus ha precisato che non ci sono ancora informazioni certe:

Incoraggiamo i Paesi che stanno considerando l'uso generalizzato delle mascherine per la popolazione a studiare la loro efficacia, in modo che tutti possiamo imparare. Cosa più importante, le mascherine dovrebbero essere usate solo nell'ambito di un pacchetto complessivo di interventi.

